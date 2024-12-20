Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... Bugün hangi bölgelerde yağmur ve kar etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 20 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu