Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 2 Mart 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu