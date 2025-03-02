Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu