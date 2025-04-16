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  4. Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor!

Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İşte 16 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor! - Sayfa 1

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor! - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor! - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... Hava sıcaklıkları artıyor, bahar havası geliyor! - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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