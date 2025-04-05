Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için saatli uyarı: 11 il için 'sarı' kodlu alarm

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.