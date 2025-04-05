Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için saatli uyarı: 11 il için 'sarı' kodlu alarm
Meteoroloji 5 Nisan 2025 Cumartesi günü için son hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacak, 11 kent için "sarı" kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
Nisan ayının ilk günlerinde yurt genelinde sağanak yağış, kar, toz taşınımı ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmesine göre; İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerde yağışlı bir hava hakim olacak.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.