Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı! İşte il il sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Hatay'ın kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Eylül 2025 il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı