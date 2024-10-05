Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi
İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni bir uyarı yapıldı. Tarih verildi, sağanak yağış geliyor, sıcaklık düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir uyarı yaptı. 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren Marmara'da etkili olması beklenen sağanak yağış ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji, önümüzdeki günleri işaret ederek İstanbul dahil Marmara Bölgesi'ni ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu ve dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji gün verdi, İstanbul dahil birçok kenti uyardı.
İSTANBULLULAR PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!
Hafta sonu mevsim normallerinde ve açık seyredecek olan hava sıcaklıklar Pazartesi günü düşüşe geçecek.