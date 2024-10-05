Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir uyarı yaptı. 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren Marmara'da etkili olması beklenen sağanak yağış ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.