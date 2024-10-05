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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi

İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni bir uyarı yapıldı. Tarih verildi, sağanak yağış geliyor, sıcaklık düşecek.

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir uyarı yaptı. 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren Marmara'da etkili olması beklenen sağanak yağış ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.

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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi - Sayfa 2

Meteoroloji, önümüzdeki günleri işaret ederek İstanbul dahil Marmara Bölgesi'ni ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu ve dikkatli olunmasını istedi.

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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi - Sayfa 3

Meteoroloji gün verdi, İstanbul dahil birçok kenti uyardı.

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Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Dikkat! Tarih verildi - Sayfa 4

İSTANBULLULAR PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Hafta sonu mevsim normallerinde ve açık seyredecek olan hava sıcaklıklar Pazartesi günü düşüşe geçecek.

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