Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar artıyor, bazı şehirlerde yağış var
Hava tahmini uzmanı, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların artacağı, yağışların ise yalnızca belirli bölgelerde görüleceği açıklandı.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki haftanın hava tahminlerini paylaştı.
Özdemirci'nin açıklamasına göre; sıcaklıklar yurdun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer kesimlerde ise mevsimsel ortalamalara yakın seviyelerde gerçekleşecek.
Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.
ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ
Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek" ifadelerini kullandı.