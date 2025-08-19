Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar artıyor, bazı şehirlerde yağış var

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki haftanın hava tahminlerini paylaştı.