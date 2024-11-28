Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu