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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

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