Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu