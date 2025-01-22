Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı