Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu