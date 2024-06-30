Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu