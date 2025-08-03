Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu