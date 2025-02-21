Meteorolojiden Ordu için son dakika uyarısı: 40 yılda bir görülüyor!

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle meteorolojik verilerin anlık olarak takip edildiği ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin ilgili kurumlar tarafından alındığı vurgulandı. Kar yağışının 24 Şubat öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı ifade edildi.