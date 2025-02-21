Meteorolojiden Ordu için son dakika uyarısı: 40 yılda bir görülüyor!
Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan ve 40 yılda bir görülen ‘meteorolojik izoterm' nedeniyle kritik uyarılarda bulundu.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle meteorolojik verilerin anlık olarak takip edildiği ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin ilgili kurumlar tarafından alındığı vurgulandı. Kar yağışının 24 Şubat öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı ifade edildi.
40 YILDA GÖRÜLEN METEOROLOJİK İZOTERM
Açıklamada, meteorolojinin kritik uyarısına göre, 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) akşam saatlerinden itibaren bölgede 40 yılda bir rastlanan meteorolojik izoterm etkisiyle hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş yaşanacağı bildirildi.
"İlimizin sahil kesiminde -7, tüneller bölgesinde -13, yüksek kesimlerde ise -24 dereceyi bulacağı, hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle aşırı don ve buzlanma meydana geleceği belirtilmiştir.
Bölgemiz için olağan üstü olan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, Ordu Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Muammer Erol'un başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılmış ve kar yağışının, aşırı don ve buzlanmanın vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi kararlar alınmıştır" denildi.