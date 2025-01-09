Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu