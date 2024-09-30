Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı... Yeni haftada yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde(Sivas hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.