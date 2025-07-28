Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu