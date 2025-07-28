Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu