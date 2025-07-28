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  4. Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 1

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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