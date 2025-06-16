Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu