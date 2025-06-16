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  4. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 16 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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