Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 26°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu