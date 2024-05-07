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  4. Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 24°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 26°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK, 22°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8