Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu