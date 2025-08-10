Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar günü sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ağustos 2025 Pazar hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık