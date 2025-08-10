Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.