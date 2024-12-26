  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli’de yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in içi ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İşte 26 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri…

Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

1 | 7
Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

2 | 7
Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

3 | 7
Meteorolojiden sel, çığ ve buzlanma uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu

4 | 7