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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu

4 | 8