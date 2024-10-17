Meteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu