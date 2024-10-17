Meteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu