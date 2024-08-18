  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8