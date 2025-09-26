Meteoroloji'den son hava raporu: İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! İşte tahminler

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı