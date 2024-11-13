Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 13 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu