Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı