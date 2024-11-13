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Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 13 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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