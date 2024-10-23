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  4. Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak

Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8