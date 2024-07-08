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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları batıda artacak, doğuda azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları batıda artacak, doğuda azalacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları batıda artacak, doğuda azalacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyinin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları batıda artacak, doğuda azalacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları batıda artacak, doğuda azalacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8