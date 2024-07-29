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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Riza ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8