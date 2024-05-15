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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 21°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 23°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8