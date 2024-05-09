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Meteorolojiden son rapor: Sıcaklılar azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Meteorolojiden son rapor: Sıcaklılar azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Sıcaklılar azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden son rapor: Sıcaklılar azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Sıcaklılar azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8