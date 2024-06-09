Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre,yurt güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu