  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre,yurt güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

4 | 8