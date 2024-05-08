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Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

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Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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