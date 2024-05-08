Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı