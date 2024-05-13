Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı