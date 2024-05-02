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  4. Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat!

Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat! - Sayfa 1

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Kırklareli, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

1 | 8
Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat! - Sayfa 2

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli, 27°C
Parçalı bulutlu

İzmir, 24°C
Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu

Manisa, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat! - Sayfa 3

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden su baskını uyarısı: Sağanak yağmura dikkat! - Sayfa 4

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 | 8