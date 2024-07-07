Meteorolojiden yağış ve rüzgar uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu