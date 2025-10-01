  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

1 | 9
Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

2 | 9
Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 9
Meteoroloji'den yeni hava raporu: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 9