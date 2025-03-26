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Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 26 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat! - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat! - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat! - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yeni hava raporu: Doğuda sıcaklıklar artıyor, kuzeyde sağanak yağışa dikkat! - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

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