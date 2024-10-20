Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yağmurlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu