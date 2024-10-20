Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Ekim Pazar günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yağmurlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık