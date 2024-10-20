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Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Ekim Pazar günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yağmurlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu

4 | 8