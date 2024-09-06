METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?

Metrobüs yangını son dakika: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? İstanbul’da bir metrobüs alevlere teslim oldu. Kilometrelerce uzaklıktan görülen kara dumanlar ise yürekleri ağza getirdi. Haberi alan vatandaşlar ise yangın görüntülerini araştırmaya başladı.