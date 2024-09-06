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  4. METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?

METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?

Metrobüs yangını son dakika: İstanbul’da yine üzücü bir metrobüs vakası daha yaşandı. Günü erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı toplu ulaşım araçlarından metrobüs Okmeydanı – Perpa durakları arasındayken yandı. Vatandaşlar ise görüntüleri ve meydana gelen olayda yaralananların olup olmadığını araştırıyor. Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?

METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? - Sayfa 1

Metrobüs yangını son dakika: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? İstanbul’da bir metrobüs alevlere teslim oldu. Kilometrelerce uzaklıktan görülen kara dumanlar ise yürekleri ağza getirdi. Haberi alan vatandaşlar ise yangın görüntülerini araştırmaya başladı.

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METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? - Sayfa 2

METROBÜS YANGINI SON DAKİKA

İstanbul Okmeydanı ve Perpa metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönündeki hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

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METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? - Sayfa 3

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştı, alevlere müdahale ediyor. Yangın nedeniyle trafik durmuş durumda.

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METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? - Sayfa 4

METROBÜS YANGIN GÖRÜNTÜLERİ, ÖLEN VAR MI?

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detaylar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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