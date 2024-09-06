METROBÜS YANGINI SON DAKİKA: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?
Metrobüs yangını son dakika: İstanbul’da yine üzücü bir metrobüs vakası daha yaşandı. Günü erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı toplu ulaşım araçlarından metrobüs Okmeydanı – Perpa durakları arasındayken yandı. Vatandaşlar ise görüntüleri ve meydana gelen olayda yaralananların olup olmadığını araştırıyor. Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı?
Metrobüs yangını son dakika: Metrobüs yangın görüntüleri, ölen var mı? İstanbul’da bir metrobüs alevlere teslim oldu. Kilometrelerce uzaklıktan görülen kara dumanlar ise yürekleri ağza getirdi. Haberi alan vatandaşlar ise yangın görüntülerini araştırmaya başladı.
METROBÜS YANGINI SON DAKİKA
İstanbul Okmeydanı ve Perpa metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönündeki hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştı, alevlere müdahale ediyor. Yangın nedeniyle trafik durmuş durumda.
METROBÜS YANGIN GÖRÜNTÜLERİ, ÖLEN VAR MI?
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detaylar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.