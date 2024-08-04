Metropoll araştırmadan çarpıcı anket sonucu! AK Parti'den kopan seçmen hangi partiye oy verecek?
Metropoll Araştırma, 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında AKP’den kopan oyların hangi partiye gittiğini araştırdı.
Metropoll Araştırma, 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında AKP’den kopan oyların hangi partiye gittiğini araştırdı. Erken seçim tartışmaları devam ederken, Metropoll Araştırma dikkat çeken bir araştırma yaptı
Metropoll Araştırma Başkanı, 12-16 Temmuz tarihleri arasında 28 ilde toplam bin 699 kişi ile gerçekleştirilen siyasi partilerin oy oranını yansıtan anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, 14 Mayıs seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü tercihleri ortaya konuldu.
“AKP SEÇMENİNİN YAKLAŞIK 17 PUANI PARTİLERİNDEN UZAKLAŞMIŞ”
Sencar, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımında, 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihlerine dikkati çekerek “AKP seçmeninin yaklaşık 17 puanı partilerinden uzaklaşmış görünüyor. Bunun sadece 2.3 puanı CHP’ye, 11 puanı ise kararsızlara kaymış” ifadelerini kullandı.
Ankette katılımcılara “Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sencar, 14 Mayıs 2023 milletvekilliği seçiminde AKP’ye oy veren yüzde 35,32’lik seçmenin oransal ve puan dağılımını paylaştı.
İşte anket sonuçları: