Mevduat faizlerinde son durum... İşte 100 bin, 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi
Yıl sonu yaklaşırken, bankalar da bilanço makyajlamak için mevduat faizlerini yukarı çekmeye başladı. Yeni müşteri rekabetiyle birlikte mevduat faizleri tekrar yüzde 55’e yükseldi. Bu oran ile bağlanacak 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi 4 bin 520 TL’ye kadar çıktı. İşte mevduat faizlerinde son görünüm ve bankalarda son faiz oranları…
Piyasalarda yılın son haftası başlarken, gözler 26 Aralık’ta gerçekleşecek TCMB’nin faiz toplantısına çevrildi. Enflasyonda bir sürpriz yaşanmazsa, aralık ayının son haftasındaki PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Böylece TCMB politika faiz oranının, mart ayından bu yana sabit kaldığı %50 seviyesinden %47,50 çekilebileceği öngörülüyor.
MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
TCMB’nin politika faizi hamlesinin ardından mevduat faizi oranlarında da benzer indirim yaşanabileceği ifade ediliyor. Ancak sektör temsilcileri; her yıl aralık ayında “bilanço makyajı” yapmak isteyen bankalarda, yüksek mevduat oranlarının, bu yılın son gününe kadar devam edebileceğini belirtiyor. Bu sebeple TCMB’nin faiz indirimine bankalardan ilk tepkinin, yeni yılın ilk haftasına kalacağı bildiriliyor.
TL’NİN GETİRİSİ ENFLASYONU YAKALADI
Bu yılın 11 aylık döneminde parasını TL mevduatla bekletenler, yaklaşık %40 civarında nominal getiri elde etti. 11 aylık enflasyonun %40’ın hemen üzerinde gerçekleşeceği dikkate alındığında, TL mevduat yatırımcısı, reel anlamda kazanç sağlamadı. Ancak enflasyon ile başa baş bir getiri elde etmiş oldu. TCMB’nin “değerli lira” politikasıyla birlikte TL mevduat, bu yıl doların da üzerinde prime imza attı.
HANGİ BANKADA, NE KADAR FAİZ?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre aralık ayı başlarken, yıl sonu bilançolarını yüksek göstermek isteyen bankalarda da mevduat toplama yarışı başladı. Böylece mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Birçok banka mevduata teklif ettiği faiz oranlarını tekrar %50 seviyesinin üzerine çekti.