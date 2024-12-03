Mevduat faizlerinde son durum... İşte 100 bin, 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

TCMB’nin politika faizi hamlesinin ardından mevduat faizi oranlarında da benzer indirim yaşanabileceği ifade ediliyor. Ancak sektör temsilcileri; her yıl aralık ayında “bilanço makyajı” yapmak isteyen bankalarda, yüksek mevduat oranlarının, bu yılın son gününe kadar devam edebileceğini belirtiyor. Bu sebeple TCMB’nin faiz indirimine bankalardan ilk tepkinin, yeni yılın ilk haftasına kalacağı bildiriliyor.