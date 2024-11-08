Mezarlıkta defin yeri kazarken bulundu! Küpten bin 100 adet gümüş sikke çıktı
Mezarlıkta defin işlemleri için kazılan yerde küp bulundu. Kazı sırasında kırılan küpten bin 100 adet gümüş sikke çıktı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke bulundu.
1 | 7
Olay, dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın (26) defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp bulundu.
2 | 7