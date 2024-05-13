Milli okçu Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu! Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz kimdir?
Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazandı. Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Peki, Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz’un elde ettiği başarılar neler? İşte detaylar…
Milli okçu Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu
Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. 2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Klasik Yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı. Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Mete Gazoz kimdir?
8 Haziran 1999 yılında İstanbul’da doğan Mete Gazoz, Türk olimpik okçudur. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuştur.
Almanya'nın Essen kentinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonasında 12 Mayıs 2024 tarihindeki müsabakalarda Altın Madalya kazanarak, dünyadaki Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu ilk ve tek Okçuluk sporcusu unvanına da sahip olmuştur.
1999 yılında Görele, Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.
Okçulukta ilk uluslararası başarısı, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanmasıdır. Gazoz, Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.
ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.