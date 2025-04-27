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  4. Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı

Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı

İstanbul - Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Boğaz hattında hareketlilik başladı. Yabancı yatırımcıların da satışa yönelmesiyle sadece iki günde milyonlarca dolarlık beş yalı ilana çıktı. Sektör temsilcileri, "Boğaz cazibesini yitiriyor, elitler güney sahillerine yöneliyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı - Sayfa 1

 Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, özellikle kıyı hattındaki konutlarda oturan vatandaşlar arasında büyük bir endişeye sebep  oldu. 

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Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı - Sayfa 2

Deprem bilimciler, Marmara Denizi çevresinde yer alan sahil şeridindeki yapıların tsunami, zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi sebebiyle ciddi risk altında olduğunu vurguluyor.

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Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı - Sayfa 3

Bu kapsamda, gözler İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yer alan tarihî yalıların güvenliğine çevrildi.

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Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı - Sayfa 4

Yapıların büyük bölümü 100 ila 200 yıllık tarihe sahip. Uzmanlar, estetik ve kültürel miras açısından eşsiz olan bu yapıların, mühendislik ve zemin dayanımı bakımından günümüz standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor.

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