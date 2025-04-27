Milyon dolarlık yalılar satışa çıktı: İstanbul'da deprem endişesi ilanları artırdı
İstanbul - Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Boğaz hattında hareketlilik başladı. Yabancı yatırımcıların da satışa yönelmesiyle sadece iki günde milyonlarca dolarlık beş yalı ilana çıktı. Sektör temsilcileri, "Boğaz cazibesini yitiriyor, elitler güney sahillerine yöneliyor" değerlendirmesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, özellikle kıyı hattındaki konutlarda oturan vatandaşlar arasında büyük bir endişeye sebep oldu.
Deprem bilimciler, Marmara Denizi çevresinde yer alan sahil şeridindeki yapıların tsunami, zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi sebebiyle ciddi risk altında olduğunu vurguluyor.
Bu kapsamda, gözler İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yer alan tarihî yalıların güvenliğine çevrildi.