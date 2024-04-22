Emekli ve memur maaşlarına ilişkin 3 düzenleme geliyor
Temmuz döneminde üç önemli düzenleme yapılacak: Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği son ankette elde ettiği sonuçları yayımladı ve 6 aylık enflasyon beklentisi de netleşti. İşte tek tabloda emekli ve memur zammı hesaplamaları...
Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı %49,25 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde ise emekli ve memur zammıyla birlikte tüm maaşlar yeniden artacak.
6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. Bu 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.
TEMMUZ AYINDA 3 DÜZENLEME YAPILACAK
Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:
* SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı
* En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek
* Memur ve memur emeklisi için maaş artışları
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere iki kez belirleniyor. Bu zamların belirlenmesinde doğrudan etkili olan faktörlerden biri 6 aylık enflasyon rakamları. Son zamanlarda ise bu rakamlara ek olarak refah payı verilmesi dikkat çekiyor.