Emekli ve memur maaşlarına ilişkin 3 düzenleme geliyor

Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı %49,25 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde ise emekli ve memur zammıyla birlikte tüm maaşlar yeniden artacak.