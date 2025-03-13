Milyonlarca kişinin verileri sızdırılmıştı. Turknet’ten siber saldırı iddiası sonrası açıklama

Özellikle açıklamada “TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.” denildi. Yaşanan durumda kullanıcıların internetlerinde bir kesinti olmadığı belirtilirken, veriler ise kurtarılamadı.