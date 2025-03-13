Milyonlarca kişinin verileri sızdırılmıştı. Turknet’ten siber saldırı iddiası sonrası açıklama
Milyonlarca Turknet müşterisinin kimlik, adres, cep telefonu ve statik IP adresleri siber saldırı ile ele geçirildi. İddialar gündemde yankı uyandırırken, firmadan resmi açıklama geldi.
Türkiye’nin önde gelen telekom operatörlerinden Turknet, ciddi bir veri sızıntısı yaşadı. Milyonlarca abonelerin kimlik bilgilerinin yanı sıra, IP bilgileri, adresleri ve geriye kalan her şey sızdırıldı.
Bu durum aboneleri endişelendirirken, Turknet firması hem web sitesinden hem de mail yoluyla abonelerine açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada Turknet, ne yazık ki siber saldırı yapıldığını ve verilerin çalındığını doğruladı. Bu durumun son dönemde giderek yaygınlaştığı belirtilirken, kendilerinin de muzdarip olduklarından bahsedildi.
Özellikle açıklamada “TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.” denildi. Yaşanan durumda kullanıcıların internetlerinde bir kesinti olmadığı belirtilirken, veriler ise kurtarılamadı.