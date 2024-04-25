Mirasta yeni uygulama: Yıllar sonra evinizden olmayın!
Birçok ebeveyn, çocukları ile olan farklı ilişkilerini miras kararlarına da yansıtıyor ve mal varlıklarını evlatları arasında farklı oranlarda paylaştırıyor. Mirasları çocukları arasında eşit dağıtmayan anne ve babalar için dikkat çeken bir karar alındı.
Türkiye'de mahkemelerde görülen davaların önemli bir bölümünü miras tartışmaları oluşturuyor.
Çoğu zaman birincil derece akrabalar arasında büyük tartışmaların yaşanmasına neden olan miras durumu, ebeveynlerin evlatları arasında mülk dağıtımını farklı yüzdelerle yapması halinde büyük bir çıkmaza girebiliyor.
Bu konuya ilişkin son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte miras hukukunda yeni uygulamalara gidilirken, taşınmazlarını çocukları arasında eşit pay etmeyen anne ve babalar için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.
EŞİT BÖLÜNMEYEN MİRAS MAHKEMEDEN DÖNECEK
Özellikle ebeveynlerin yaşlılık aşamasında çocukları ile kurdukları farklı ilişkiler, miras davranışlarında belirleyici oluyor. Yaşlılık aşamasında anne ya da babasının bakımını üstlenen evlatlar, mirastan en yüksek payı alırken, diğer kardeşler bu duruma itiraz edebilmekte.