Mirasta yeni uygulama: Yıllar sonra evinizden olmayın!

EŞİT BÖLÜNMEYEN MİRAS MAHKEMEDEN DÖNECEK

Özellikle ebeveynlerin yaşlılık aşamasında çocukları ile kurdukları farklı ilişkiler, miras davranışlarında belirleyici oluyor. Yaşlılık aşamasında anne ya da babasının bakımını üstlenen evlatlar, mirastan en yüksek payı alırken, diğer kardeşler bu duruma itiraz edebilmekte.