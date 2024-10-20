MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! Tarsus'taki gizemli ev yine satışa çıkarıldı: İşte fiyatı

Evin bitişiğinde 2022 yılında yangın çıktığına dair haberler de basında yer almıştı. 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturan 'sır' kazıyla merak konusu olan iki katlı evde de küçük çaplı hasar oluşurken, dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. ve kızı M.A. hastaneye kaldırılmıştı.