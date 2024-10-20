MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! Tarsus'taki gizemli ev yine satışa çıkarıldı: İşte fiyatı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 yıl önce bir gecekonuda MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde başlatılan kazı günlerce Türkiye'nin gündemine oturmuştu. "Gizemli ev" sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
Mersin 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan evin bulunduğu alanda 2016 yılında kazı çalışması yapılmış, etrafı tamamen kapatılan, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde yapılan kazı, tam bir yıl sürmüştü.
Evin bitişiğinde 2022 yılında yangın çıktığına dair haberler de basında yer almıştı. 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturan 'sır' kazıyla merak konusu olan iki katlı evde de küçük çaplı hasar oluşurken, dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. ve kızı M.A. hastaneye kaldırılmıştı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bu evi daha sonra sahibi Tunahan Tiryaki, ilan sitesine koyup, “Tarsus meşhur gizemli kırmızı ev 209 m2" başlığıyla satılığa çıkarmıştı. Ancak 'gizemli ev', sahibinin istediği fiyata kimse vermeyince satılamamıştı.