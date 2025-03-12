Montları kaldırmayın! Önce yaz yüzünü gösterecek, sonra hava aniden soğuyacak
Türkiye genelinde ısınan hava önümüzdeki günlerde yerini yeniden soğuk havaya bırakacak. "Türkiye'de havalar önce yaz gibi sıcak, ardından yeniden kış gibi soğuk olacak" değerlendirmesinde bulunan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Sıcaklıklar önce 30°C'lere ulaşıp, haftaya İstanbul'da 6-7°C'lere geri düşecek. Ankara'da 0°C'ya yakın sıcaklıklar, İzmir'de yaz havasından sonra soğuk rüzgarlarıyla kış, geri dönecek görünüyor" dedi.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günlerde beklenen hava doromuyla ilgili şu tahminlerde bulundu:
"Okyanus ve deniz akıntılarıyla sıcak sular kuzeye, soğuk sular güneye iniyor. Ülkemizi etkileyecek sıcak ve soğuk hava dalgaları da bu enerji transferini atmosfer aracılığıyla yapıyor. Farklı karakterde havanın yer değişimi ve ekvatoryal rüzgarların, artık güneşin daha dik açıyla düştüğü orta enlemleri ısıtmasıyla çöl üzerinden kuzey kesimlere toz taşınıyor.
Aslında bu rüzgarlar Cezayir-Libya-Mısır’ı yani Sahra Çölü'nü yatay geçerek Doğu Akdeniz’e ve Suriye’ye ulaşıyor, ancak bu tam batı-doğu yönlü akış bir süre sonra kuzey-kuzeydoğuya yani Türkiye’ye doğru kıvrılıyor.
SOLUNUM HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT!
Bu sayede ısınan ve toz toprak partikülü konsantrasyonu tavan yapan İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ege geneli ile İç Anadolu’da hava kalitesi düşüyor. Hassas bünyelerin, nefes ve solunum hastalıkları olanların tedbirli olmasında yarar var, bu toz taşınımı en az 3 gün daha sürecek. Hatta hafta sonu daha da yoğun olabilir.