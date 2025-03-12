Montları kaldırmayın! Önce yaz yüzünü gösterecek, sonra hava aniden soğuyacak

SOLUNUM HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT!

Bu sayede ısınan ve toz toprak partikülü konsantrasyonu tavan yapan İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ege geneli ile İç Anadolu’da hava kalitesi düşüyor. Hassas bünyelerin, nefes ve solunum hastalıkları olanların tedbirli olmasında yarar var, bu toz taşınımı en az 3 gün daha sürecek. Hatta hafta sonu daha da yoğun olabilir.