MTA, fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik Arama (MTA), raporlama aşamasına geçti.

Maden Tetkik Arama (MTA), fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi. 1 | 5

Ekiplerin saha çalışması kapsamında, kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yapıldı. 2 | 5

İlk olarak, 6 Şubat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu. Devamında, 6 Şubat 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremle ilgili olarak kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda 177 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı. Son olarak, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak depreme neden olan 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı. 3 | 5