Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bektaş, "Ege Deprem Kümesi" olarak tanımladığı ve son 100 yılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 6 ile 7 büyüklüğünde beş büyük deprem meydana getiren yapının, tehlikeli bir şekilde genişleme eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, bölgede yaşayan milyonlarca kişide endişeye yol açtı.