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  4. Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede

Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede

Türkiye genelinde sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından uzmanlardan açıklamalar art arda geldi. Ünlü sismolog Prof. Dr. Osman Bektaş, risk altındaki illeri tek tek sıraladı. İşte detaylar...

Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51’de 6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 20,41 kilometre derinliğinde meydana gelen bu şiddetli sarsıntı, bölgedeki aktif fay hatlarının potansiyelini ve hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi.

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Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede - Sayfa 2

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi'ne yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede - Sayfa 3

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bektaş, "Ege Deprem Kümesi" olarak tanımladığı ve son 100 yılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 6 ile 7 büyüklüğünde beş büyük deprem meydana getiren yapının, tehlikeli bir şekilde genişleme eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, bölgede yaşayan milyonlarca kişide endişeye yol açtı.

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Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede - Sayfa 4

İZMİR-MANİSA DOĞUDA AFYON-ISPARTA, KUZEYDE KÜTAHYA

Prof. Dr. Bektaş, yaptığı açıklamada Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını genişlettiğine dikkat çekerek, "Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-İsparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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