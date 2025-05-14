Muğla 6 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: Bu iller tehlikede
Türkiye genelinde sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından uzmanlardan açıklamalar art arda geldi. Ünlü sismolog Prof. Dr. Osman Bektaş, risk altındaki illeri tek tek sıraladı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51’de 6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 20,41 kilometre derinliğinde meydana gelen bu şiddetli sarsıntı, bölgedeki aktif fay hatlarının potansiyelini ve hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi.
Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi'ne yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bektaş, "Ege Deprem Kümesi" olarak tanımladığı ve son 100 yılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 6 ile 7 büyüklüğünde beş büyük deprem meydana getiren yapının, tehlikeli bir şekilde genişleme eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, bölgede yaşayan milyonlarca kişide endişeye yol açtı.